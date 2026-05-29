أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في نبأ عاجل، بأن 24 سفينة تجارية وبحرية تمكنت من عبور مضيق هرمز الاستراتيجي بنجاح خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة لهذه السفن جرت بتنسيق كامل ومباشر مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن تأمين وتنظيم المرور في هذا الممر المائي الحيوي.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الميدانية تصعيدا عسكريا متجددا بين الولايات المتحدة وإيران، عقب استهداف الحرس الثوري لقاعدة جوية أمريكية في المنطقة، حيث جاء الرد الإيراني بعد ساعات من تنفيذ القوات الأمريكية غارات جوية وصفتها واشنطن بـ"الدفاعية" واستهدفت منصات إطلاق طائرات مسيّرة إيرانية بالقُرب من مضيق هرمز.