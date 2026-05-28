قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، إنه لم يتخذ موقفا شخصيا بشأن فكرة إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارا تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسنت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الأمر متروك للكونجرس الأمريكي، حيث تعثر التشريع الذي يسمح بإصدار عملة جديدة.

وأشار بيسنت، إلى أن القانون الأمريكي، على الأقل في الوقت الراهن، لا يسمح بظهور صورة شخص على قيد الحياة على العملة، لافتاً إلى أن مشروع قانون قدمه النائب جو ويلسون، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، يقترح استثناءً يسمح بظهور صورة ترامب.

وقال بيسنت: "الأمر كله متروك لمجلس النواب. سنلتزم بالقانون".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت أنه تم إنتاج نموذج أولي لفئة جديدة من العملة الورقية بقيمة 250 دولاراً، يحمل تصميمه صورة ترامب وشعار الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.