وزير الخارجية الباكستاني يزور واشنطن لعرض آخر التطورات بشأن المفاوضات

كتب : وكالات

05:53 م 28/05/2026

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار سيزور واشنطن الجمعة المقبلة، من أجل الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يلتقي دار مع روبيو لمراجعة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وبشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي بي أس" عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، أن هذا الإطار، في حال الموافقة عليه، سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات المباشرة حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

