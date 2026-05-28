إعلان

وزير خارجية لبنان يجري اتصالات مكثفة للمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

كتب : مصراوي

06:38 م 28/05/2026

يوسف رجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، مطالباً بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور، ومؤكدا أن ما تتعرض له المدينة يشكل استهدافاً مباشراً لإرث حضاري وإنساني عريق يمتد لآلاف السنين.

وتابع رجي "بألم بالغ وقلق عميق" الغارات الإسرائيلية التي طالت أحياء صور التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية، مشدداً على أن هذه المعالم ليست ملكاً للبنان وحده، بل تمثل جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي يجب حمايته وصونه.

وأكد وزير الخارجية، خلال اتصالاته مع عدد من الجهات الدولية والدبلوماسية، ضرورة التحرك العاجل لوقف الاعتداءات، محذرا من خطورة استمرار استهداف المدن والمواقع المدنية والتراثية، لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين الدولية وتهديد للهوية الثقافية والحضارية للمنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف رجي الاعتداءات الإسرائيلية حرب لبنان لبنان وإسرائيل قصف لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كواليس خلافات أسرية انتهت باعتداء بسلاح أبيض في كفر الشيخ
حوادث وقضايا

كواليس خلافات أسرية انتهت باعتداء بسلاح أبيض في كفر الشيخ
خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
حوادث وقضايا

سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
حادث مأساوي في ثاني أيام العيد.. وفاة شاب وإصابة زوجته بالبحيرة
أخبار المحافظات

حادث مأساوي في ثاني أيام العيد.. وفاة شاب وإصابة زوجته بالبحيرة
"سنستهدف أي جهة متورطة".. الخزانة الأمريكية تحذر سلطنة عُمان بسبب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

"سنستهدف أي جهة متورطة".. الخزانة الأمريكية تحذر سلطنة عُمان بسبب مضيق هرمز

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات