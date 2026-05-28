بيروت (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، مطالباً بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور، ومؤكدا أن ما تتعرض له المدينة يشكل استهدافاً مباشراً لإرث حضاري وإنساني عريق يمتد لآلاف السنين.

وتابع رجي "بألم بالغ وقلق عميق" الغارات الإسرائيلية التي طالت أحياء صور التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية، مشدداً على أن هذه المعالم ليست ملكاً للبنان وحده، بل تمثل جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي يجب حمايته وصونه.

وأكد وزير الخارجية، خلال اتصالاته مع عدد من الجهات الدولية والدبلوماسية، ضرورة التحرك العاجل لوقف الاعتداءات، محذرا من خطورة استمرار استهداف المدن والمواقع المدنية والتراثية، لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين الدولية وتهديد للهوية الثقافية والحضارية للمنطقة.