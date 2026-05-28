"التعاون الخليجي" يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت

كتب : وكالات

01:59 م 28/05/2026

جاسم محمد البديوي أمين مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ما وصفه بـ"استمرار الهجمات الإيرانية" على دولة الكويت، مؤكداً رفض دول المجلس الكامل لهذه التطورات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

اتهام بانتهاك القانون الدولي

وأوضح البديوي، في بيان رسمي، أن استمرار هذه الهجمات يمثل "انتهاكاً صارخاً" لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفة مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين الدول.

تأكيد دعم الكويت في إجراءاتها الأمنية

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس الكامل للكويت، مشدداً على مساندة جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الهجمات على الكويت

كانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أعلنت فجر الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

ودعا الجيش الكويتي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، بالتزامن مع متابعة التطورات الميدانية والإجراءات الدفاعية الجارية داخل البلاد.

