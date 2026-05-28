كشف اللواء ياسر أسعد علي، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجريف حديقة الحرية بمنطقة الزمالك.

وأكد "أسعد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الصور المنتشرة لا تخص حديقة الحرية، وإنما تعود إلى موقع مجاور لها وليس تابعًا لإدارتها، مشددًا على أن ما يتم تداوله غير دقيق.

وأضاف أن حديقة الحرية مفتوحة أمام المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتستقبل الزائرين بشكل طبيعي دون أي أعمال تجريف أو إزالة داخلها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن ما يظهر في بعض الصور من معدات مثل "لودر" لا يمكن أن يتواجد داخل الحديقة، نظرًا لعدم سماح بوابتها ومدخلها بدخول مثل هذه المعدات الثقيلة.

واختتم بأن الموقع الذي تظهر فيه الأعمال يقع بجوار الحديقة وليس داخل نطاقها، داعيًا إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة.