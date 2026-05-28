إعلان

أول توضيح رسمي بشأن صور تجريف حديقة الحرية بالزمالك

كتب : محمد نصار

09:30 ص 28/05/2026

حديقة الحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف اللواء ياسر أسعد علي، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجريف حديقة الحرية بمنطقة الزمالك.

وأكد "أسعد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الصور المنتشرة لا تخص حديقة الحرية، وإنما تعود إلى موقع مجاور لها وليس تابعًا لإدارتها، مشددًا على أن ما يتم تداوله غير دقيق.

وأضاف أن حديقة الحرية مفتوحة أمام المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتستقبل الزائرين بشكل طبيعي دون أي أعمال تجريف أو إزالة داخلها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن ما يظهر في بعض الصور من معدات مثل "لودر" لا يمكن أن يتواجد داخل الحديقة، نظرًا لعدم سماح بوابتها ومدخلها بدخول مثل هذه المعدات الثقيلة.

واختتم بأن الموقع الذي تظهر فيه الأعمال يقع بجوار الحديقة وليس داخل نطاقها، داعيًا إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حديقة الحرية الزمالك عيد الأضحى محافظة القاهرة الحدائق المتخصصة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
ممر شرفي لحمزة عبدالكريم والوجوه الجديدة في معسكر المنتخب (صور)
رياضة محلية

ممر شرفي لحمزة عبدالكريم والوجوه الجديدة في معسكر المنتخب (صور)
صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

"البلد ناقصة قرود".. القصة الكاملة لـ "الغوريلا الحمراء" بالبحيرة
أخبار المحافظات

"البلد ناقصة قرود".. القصة الكاملة لـ "الغوريلا الحمراء" بالبحيرة

مد تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

مد تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب مباراة مصر وروسيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان