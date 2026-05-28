وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان عبر تصنيف مساحات واسعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال، بالتزامن مع إنذارات إخلاء جديدة لسكان صور ومحيطها وسط تصاعد الغارات والاشتباكات.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان المباني المحددة في خرائط نشرها الجيش إلى الإخلاء الفوري والتوجه شمال نهر الزهراني، قائلا: "إن الجيش يعمل بقوة ضد حزب الله بعد اتهامه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت التحذيرات بالتزامن مع قصف إسرائيلي مكثف طال جنوب وشرق لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أكثر من 150 هدفا تابعا لحزب الله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، أعلن حزب الله خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب بلدة زوطر الشرقية، مؤكدا استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بمسيّرات، فيما أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده بغارة إسرائيلية في الجنوب.

وتأتي التطورات قبل جولة محادثات مرتقبة بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.