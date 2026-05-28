أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل، أنه بدأ بضرب البنية التحتية لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.

أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، بمقتل 4 وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة القياعة - مدينة صيدا.

كما أفادت بمقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على الاوتوستراد في منطقة عدلون، بالقرب من مقام النبي ساري في منطقة الزهراني، وفقا لروسيا اليوم.