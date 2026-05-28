الجيش الإسرائيلي يضرب البنية التحتية لحزب الله في منطقة صور
كتب : وكالات
06:36 ص 28/05/2026 تعديل في 06:36 ص
طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل، أنه بدأ بضرب البنية التحتية لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.
أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، بمقتل 4 وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة القياعة - مدينة صيدا.
كما أفادت بمقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على الاوتوستراد في منطقة عدلون، بالقرب من مقام النبي ساري في منطقة الزهراني، وفقا لروسيا اليوم.