أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة، منهم 1,546,655 حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 813,905 حاجَّات.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، إذ وصل 1,485,729 حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 54,429 حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6,497 حاجًّا وحاجَّة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1447هـ 2026م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجليه عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر؛ امتدادًا للنهج الإحصائي المتبع خلال الأعوام الستة الماضية.

وتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب.

وأدى الحجاج في مزدلفة، المشعر الحرام، صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وسيبيتون ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة.

وشهدت النفرة من عرفات إلى مزدلفة تنفيذ خطط تفويج واسعة، نقل خلالها الحجاج عبر قطار المشاعر والحافلات الترددية وفق جداول زمنية ومسارات منظمة، لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر المقدسة.

وعززت الجهات الأمنية والمرورية حضورها الميداني على الطرق والمسارات المؤدية إلى مزدلفة، من خلال انتشار الفرق الميدانية وتنظيم حركة الحشود بما يواكب الكثافة البشرية الكبيرة خلال مرحلة النفرة، وفقا للغد.