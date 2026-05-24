هزت انفجارات قوية كييف، فجر اليوم الأحد، بعد هجوم صاروخي روسي واسع، فيما حذرت السلطات الأوكرانية من ضربات بالستية ضخمة استهدفت العاصمة ومناطق عدة في البلاد.

قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو، إن العاصمة تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية، مشيرا إلى تضرر 4 مواقع على الأقل، بينها مبان سكنية.

وشوهد عشرات السكان وهم يحتمون داخل محطات المترو، بينما دوت الانفجارات في أنحاء المدينة، بالتزامن مع إطلاق إنذار جوي في عموم أوكرانيا.

يأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال شن روسيا ضربة كبيرة باستخدام صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي القادر على حمل رؤوس نووية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد برد عسكري عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة موسكو وأسفر عن قتلى وجرحى، وفقا لسكاي نيوز.