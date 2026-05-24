أفادت السلطات الأوكرانية، تفعيل صفارات الإنذار الجوي في العاصمة كييف ومقاطعات عدة من بينها تشرنيجوف وسومي، وفقا لما أظهرته الخريطة الرسمية للتنبيه من الضربات الجوية.

وتم سماع دوي انفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف لأكثر من مرة فجر اليوم، إذ ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن الضربات الروسية استهدفت منشآت في كييف ومقاطعة كييف ويُحتمل أنها بواسطة صاروخ "أوريشنيك".

وذكرت مصادر محلية، أن الهجوم الصاروخي والمسيّر على كييف ومحيطها كان من الأعنف خلال العامين الماضيين.

وبحسب التقارير، أُطلق أكثر من 50 صاروخا ونحو 700 مسيّرة.

وأعلنت السلطات المحلية وقوع أضرار في جميع أرجاء المدينة، مع حدوث انفجارات في أكثر من 40 موقعاً مختلفاً.

كما دوت انفجارات في مدينة تشيركاسي ومدينة كروبيفنيتسكي فجر اليوم، وفقا لروسيا اليوم.