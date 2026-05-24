إعلان

للمرة الثانية.. دوي صفارات الإنذار وتفعيل التأهب الجوي في كييف ومناطق أوكرانية

كتب : وكالات

08:22 ص 24/05/2026

صفارات الإنذار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت السلطات الأوكرانية، تفعيل صفارات الإنذار الجوي في العاصمة كييف ومقاطعات عدة من بينها تشرنيجوف وسومي، وفقا لما أظهرته الخريطة الرسمية للتنبيه من الضربات الجوية.

وتم سماع دوي انفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف لأكثر من مرة فجر اليوم، إذ ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن الضربات الروسية استهدفت منشآت في كييف ومقاطعة كييف ويُحتمل أنها بواسطة صاروخ "أوريشنيك".

وذكرت مصادر محلية، أن الهجوم الصاروخي والمسيّر على كييف ومحيطها كان من الأعنف خلال العامين الماضيين.

وبحسب التقارير، أُطلق أكثر من 50 صاروخا ونحو 700 مسيّرة.

وأعلنت السلطات المحلية وقوع أضرار في جميع أرجاء المدينة، مع حدوث انفجارات في أكثر من 40 موقعاً مختلفاً.

كما دوت انفجارات في مدينة تشيركاسي ومدينة كروبيفنيتسكي فجر اليوم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفارات الإنذار أوكرانيا روسيا حرب روسيا وأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
رياضة محلية

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
زووم

حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
"مدينة وُلدت من البحر".. كيف تحولت بورسعيد من رمال إلى أيقونة عالمية؟ (صور)
أخبار المحافظات

"مدينة وُلدت من البحر".. كيف تحولت بورسعيد من رمال إلى أيقونة عالمية؟ (صور)
علامات مبكرة لمرض ألزهايمر قد تظهر في سن الـ 45
نصائح طبية

علامات مبكرة لمرض ألزهايمر قد تظهر في سن الـ 45
فرحة ناقصة وإنجاز كبير..نجم الأهلي السابق يعلق على تتويج الزمالك بالدوري
رياضة محلية

فرحة ناقصة وإنجاز كبير..نجم الأهلي السابق يعلق على تتويج الزمالك بالدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان