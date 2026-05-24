نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي اليوم الأحد، قوله إن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوقع "اتفاقاً نهائياً" مع إيران إلا إذا تضمن إزالة جميع اليورانيوم المخصب من أراضيها.

تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن المستجدات

وبحسب المصدر، فإن واشنطن تقوم بإطلاع إسرائيل على آخر المستجدات بشأن المحادثات المتعلقة بمذكرة تفاهم تتعلق بفتح مضيق هرمز وإطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا المتنازع عليها.

بحسب الرواية الإسرائيلية، أكد ترامب مجدداً دعمه لإسرائيل في الحفاظ على حرية العمليات ضد التهديدات في جميع المجالات، بما في ذلك لبنان، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت.

ترامب يؤكد ضرورة تفكيك النووي الإيراني

وأضاف المصدر أن ترامب أكد أيضاً على ثباته في المفاوضات بشأن ما وصفه بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإزالة جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، مضيفًا أنه لن يوقع على "اتفاق نهائي" ما لم يتم تلبية هذه الشروط.

تضارب في التصريحات

ويأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأحد، أن مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بندًا ينص على إنهاء الحرب في لبنان.