أظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي انفجارات في كييف في تمام الساعة 01:00 فجر الأحد بتوقيت موسكو.

وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في العاصمة كييف عند الساعة 00:32 الأحد بتوقيت موسكو، قبل أن تمتد خلال دقائق إلى جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.