الناتو يؤكد استعداده لدعم جهود إعادة فتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

10:01 ص 22/05/2026

الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إمكانية تقديم دعم لجهود إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى استعداد أطراف أوروبية للمساهمة في تلك التحركات المرتبطة بضمان استمرار الملاحة في المنطقة.

وقال الأمين العام للناتو إن دولًا أوروبية أكدت إمكانية استخدام واشنطن للقواعد الأوروبية ضمن العمليات الأمريكية. كما أوضح أن التحالف الأوروبي قادر على تقديم المساندة للولايات المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف أن عدة دول أوروبية أبدت رغبتها في المشاركة في التحركات الهادفة إلى إعادة فتح مضيق هرمز والعمل على ضمان حرية الملاحة فيه.

