إعلان

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لأكثر من مليوني شخص في غزة

كتب : مصراوي

12:02 ص 22/05/2026

رياض منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني فلسطيني" في قطاع غزة، داعياً إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إن المساعدات الإنسانية ليست مشروطة، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط أو سلاح حرب.

وشدد على ضرورة إبقاء المعابر مفتوحة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك الملاجئ والأدوية والغذاء والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، واصفاً هذه الاحتياجات بأنها "ملحة للغاية".

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن "العقبات يجب أن تُرفع"، محذراً من التدهور الحاد في الوضع الإنساني داخل القطاع، ومشيراً إلى أن نحو 77% من سكان غزة ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.


وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن مقتل أكثر من 850 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ "يستحق أقصى درجات الاهتمام"، مضيفاً: "لدينا واجب لضمان ألا يعتاد العالم رؤية الفلسطينيين يُقتلون"، ومشدداً على أن "الفلسطينيين ليسوا غير ذوي أهمية".

وشدد منصور على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من فلسطين، ويجب إعادة توحيده مع الضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة، وفق مبدأ دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".

وفي إشارة إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن المشاركين في "أسطول غزة"، قال منصور إن الوزير الإسرائيلي وصفهم بأنهم "داعمون للإرهاب"، مضيفاً: "لقد شعرتم بالغضب بحق إزاء الطريقة التي تعامل بها بن غفير مع مواطنيكم.. فكروا إذن في الطريقة التي يعامل بها شعبنا".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن فلسطين غزة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
حوادث وقضايا

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
أخبار المحافظات

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية