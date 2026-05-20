أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران بعد مرور 12 أسبوعا على اندلاع المواجهات العسكرية، موضحا أنه لا يشعر بأي ضغوط زمنية تدفعه للاستعجال لإتمام هذا المسار السياسي.

ترامب يستبعد التسويات الجزئية في الاتفاق

أشار ترامب، في تصريحاته الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحسابات السياسية الداخلية مثل الانتخابات النصفية لن تؤثر إطلاقا على جدول أعماله أو تدفعه لإبرام اتفاق "غير ناضج".

ترامب يرفض الاكتفاء بإعادة فتح مضيق هرمز

شدد الرئيس الأمريكي، على أنه لن ينظر في أي مقترح يهدف إلى صياغة اتفاق محدود أو مجزأ يركز فقط على معالجة قضايا معينة، مثل "إعادة فتح مضيق هرمز" أمام الملاحة الدولية.

وأضاف ترامب، أن الإدارة الأمريكية ستمنح عملية السلام "فرصة واحدة وشاملة"، مستبعدا بشكل قاطع فكرة التوصل إلى حلول وسطى جزئية لا تضمن معالجة كافة الملفات العالقة مع طهران بشكل نهائي، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ترامب يُقارن المدة الزمنية للحرب الحالية بالصراعات التاريخية الطويلة لبلاده

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، أجرى ترامب مقارنة بين المدة الحالية لهذه الحرب والنزاعات العسكرية التاريخية التي خاضتها الولايات المتحدة، مستشهدا بفترات التدخل الأمريكي الطويلة في فيتنام وأفغانستان والعراق وكوريا والتي امتدت لسنوات طويلة.

ولفت الرئيس ترامب، إلى أن الحرب العالمية الثانية استمرت 4 أعوام في حين أن الحرب الحالية مع إيران لم تتجاوز 3 أشهر وكان معظمها عبارة عن فترات لوقف إطلاق النار.

تأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.