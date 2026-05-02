الناتو عن خفض القوات الأمريكية في ألمانيا: أوروبا مطالبة بتعزيز إنفاقها الدفاعي

كتب : وكالات

03:00 م 02/05/2026

المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت

أعلن حلف شمال الأطلسي أنه يجري مشاورات مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها خفض عدد قواتها في ألمانيا بنحو 5 آلاف جندي، في خطوة تأتي على خلفية توتر بين قيادتي البلدين.

وأوضحت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، عبر منصة إكس، أن الحلف يعمل على استيضاح أبعاد القرار المرتبط بتموضع القوات الأمريكية داخل ألمانيا.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس أهمية استمرار الدول الأوروبية في زيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمل قدر أكبر من المسؤولية في ما يتعلق بالأمن المشترك، لافتة إلى التقدم الذي تحقق منذ اتفاق الحلفاء على تخصيص 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.

ويأتي القرار الأمريكي في سياق انتقادات متجددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان قد صرح بأن إيران تُهين الولايات المتحدة خلال المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

تحذير عاجل من "السياحة" للمواطنين والشركات قبل الحج 2026
