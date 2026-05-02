أعلن حلف شمال الأطلسي أنه يجري مشاورات مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها خفض عدد قواتها في ألمانيا بنحو 5 آلاف جندي، في خطوة تأتي على خلفية توتر بين قيادتي البلدين.

وأوضحت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، عبر منصة إكس، أن الحلف يعمل على استيضاح أبعاد القرار المرتبط بتموضع القوات الأمريكية داخل ألمانيا.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس أهمية استمرار الدول الأوروبية في زيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمل قدر أكبر من المسؤولية في ما يتعلق بالأمن المشترك، لافتة إلى التقدم الذي تحقق منذ اتفاق الحلفاء على تخصيص 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.

ويأتي القرار الأمريكي في سياق انتقادات متجددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان قد صرح بأن إيران تُهين الولايات المتحدة خلال المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.