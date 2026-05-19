عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً مع عدد من المسئولين والبرلمانيين البريطانيين، وعلى رأسهم هيمش فولكنر وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والنائب مارك بريتشارد رئيس المجموعة البرلمانية العابرة المعنية بمصر "APPG"، وأوديل رينو- باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وفي صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم بأن عبد العاطي أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

الشراكة الاقتصادية

كما شدد على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من خلال الإعداد لعقد مؤتمر للاستثمار والأعمال، لفتح مجالات جديدة للتعاون ودعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

جذب الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره السوق المصرى من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، رغم التداعيات الواسعة للتوتر الإقليمي وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد عبد العاطي أهمية تعزيز العلاقات مع البرلمان البريطاني بغرفتيه، مجلس العموم ومجلس اللوردات، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وما تضطلع به مصر من جهود لاحتواء الأزمات الإقليمية وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية.

الجهود المصرية لخفض التصعيد بالمنطقة

واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء الدور المصري النشط في التعامل مع التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، لاسيما تطورات المسار التفاوضي الأمريكي - الايرانى، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان، ولبنان.