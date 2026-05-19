أمريكا تفرض عقوبات على منظمي أسطول الحرية والإخوان المسلمين

كتب : وكالات

06:41 م 19/05/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على منظمي أسطول الحرية وشبكات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الداعمة لحركة حماس.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها اتخذت إجراءات ضد أربعة أفراد مرتبطين بأسطول الحرية المؤيد لحماس، والذي ينظمه المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج المصنف من قبل الولايات المتحدة، والذي يسعى للوصول إلى غزة لدعم حماس.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتخذ أيضا إجراءات ضد جهات فاعلة رئيسية تعمل ضمن شبكات الإخوان المسلمين المتحالفة مع حماس، مشيرة إلى أن الحركة تعتمد على شبكة واسعة من الشركاء الدوليين لتوسيع نفوذها السياسي وتسهيل أنشطتها وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في غزة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أسطول القوات المؤيدة للإرهاب الذي يحاول الوصول إلى غزة هو محاولة سخيفة لتقويض التقدم الناجح الذي أحرزه الرئيس ترامب نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، مؤكداً أن وزارة الخزانة ستواصل قطع شبكات الدعم المالي العالمية لحماس أينما كانت.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن هذا الإجراء يأتي بموجب سلطة مكافحة الإرهاب وفق الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

