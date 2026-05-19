تلقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تقريراً رسمياً أظهر تسجيل الجيش الإسرائيلي 2420 بلاغاً يتعلق بسوء سلوك جنسي في ظروف مرتبطة بالخدمة العسكرية خلال عام 2025، في إطار قانون يُلزم المؤسسات الأمنية بتقديم تقارير سنوية حول قضايا التحرش والانتهاكات الجنسية.

تحرش لفظي واعتداءات جنسية خطيرة

ووفق البيانات التي عرضتها مستشارة شؤون النوع الاجتماعي لرئيس أركان جيش الاحتلال، العميد روزيتال أفيف، شملت البلاغات طيفاً واسعاً من الانتهاكات، بدءاً من التحرش اللفظي وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية الخطيرة، بينما اعتُبر 71% من هذه الحالات دون المستوى الجنائي وفق التصنيف المعتمد.

المجندون الأكثر تقديماً للشكاوى

أظهرت الأرقام أن 70% من القضايا تضمنت جناة من الذكور وضحايا من الإناث، فيما بلغ عدد الجنود المجندين الذين تقدموا بشكاوى 1798 جندياً، إضافة إلى 188 من قوات الاحتياط، و140 ضابطاً محترفاً، و108 من ضباط الصف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جرى تقديم 234 شكوى جنائية خلال عام 2025، أسفرت عن 42 لائحة اتهام و21 إجراءً تأديبياً، في حين تمت معالجة نحو 59% من القضايا عبر التسلسل القيادي داخل الجيش بدلاً من اللجوء إلى المسار القضائي أو الجنائي الكامل.

الكنيست يدعو لعدم التسامح مع التحرش

وأكد متحدث باسم الكنيست أن الجيش الإسرائيلي يشهد ارتفاعاً متواصلاً في بلاغات سوء السلوك الجنسي خلال السنوات العشر الماضية، فيما شددت رئيسة اللجنة بالإنابة، النائبة شارون نير، على ضرورة تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع قضايا التحرش داخل القوات المسلحة.