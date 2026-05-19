إعلان

بيانات إسرائيلية صادمة.. تصاعد قياسي لشكاوى التحرش والانتهاكات الجنسية داخل جيش الاحتلال

كتب : وكالات

05:05 م 19/05/2026

التحرش والانتهاكات الجنسية داخل جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تقريراً رسمياً أظهر تسجيل الجيش الإسرائيلي 2420 بلاغاً يتعلق بسوء سلوك جنسي في ظروف مرتبطة بالخدمة العسكرية خلال عام 2025، في إطار قانون يُلزم المؤسسات الأمنية بتقديم تقارير سنوية حول قضايا التحرش والانتهاكات الجنسية.

تحرش لفظي واعتداءات جنسية خطيرة

ووفق البيانات التي عرضتها مستشارة شؤون النوع الاجتماعي لرئيس أركان جيش الاحتلال، العميد روزيتال أفيف، شملت البلاغات طيفاً واسعاً من الانتهاكات، بدءاً من التحرش اللفظي وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية الخطيرة، بينما اعتُبر 71% من هذه الحالات دون المستوى الجنائي وفق التصنيف المعتمد.

المجندون الأكثر تقديماً للشكاوى

أظهرت الأرقام أن 70% من القضايا تضمنت جناة من الذكور وضحايا من الإناث، فيما بلغ عدد الجنود المجندين الذين تقدموا بشكاوى 1798 جندياً، إضافة إلى 188 من قوات الاحتياط، و140 ضابطاً محترفاً، و108 من ضباط الصف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جرى تقديم 234 شكوى جنائية خلال عام 2025، أسفرت عن 42 لائحة اتهام و21 إجراءً تأديبياً، في حين تمت معالجة نحو 59% من القضايا عبر التسلسل القيادي داخل الجيش بدلاً من اللجوء إلى المسار القضائي أو الجنائي الكامل.

الكنيست يدعو لعدم التسامح مع التحرش

وأكد متحدث باسم الكنيست أن الجيش الإسرائيلي يشهد ارتفاعاً متواصلاً في بلاغات سوء السلوك الجنسي خلال السنوات العشر الماضية، فيما شددت رئيسة اللجنة بالإنابة، النائبة شارون نير، على ضرورة تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع قضايا التحرش داخل القوات المسلحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي الكنيسة التحرش الجنسي التحرش في الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر أمني ينفي حدوث حالات تعذيب بدار رعاية في سوهاج
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي حدوث حالات تعذيب بدار رعاية في سوهاج
هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
رياضة محلية

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
أخبار البنوك

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
اقتصاد

تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو