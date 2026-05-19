قالت المفتشة العامة لوزارة الحرب الأمريكية للمشرعين الأمريكيين، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية أوكرانية حتى الآن، وذلك لأن زيلينسكي غير مستعد للتنازل بشأن القضية الإقليمية.

جاء في تقرير مدقق حسابات وزارة الحرب الأمريكية: "يواصل زيلينسكي التأكيد باستمرار على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا".

أضاف التقرير، أن الاتصالات رفيعة المستوى فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام، ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب النزاعات الإقليمية والضمانات الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأوكرانية لن تتلقى جزءا من المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 3.92 مليار دولار، وذلك لانتهاء مهلة صرفها".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلق أي إشارات من كييف حول الاستعداد للتقدم نحو التسوية، مشددا على أن تهيئة الظروف لبدء المفاوضات سحب قواتها من دونباس.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام كييف هو السبب في المأساة التي تعيشها أوكرانيا حاليا، مشيرا الى أنه ألقى البلاد في كارثة حقيقية بدلا من الوفاء بوعوده بإنهاء الحرب.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، إن الصراع يتجه نحو نهايته، غير أن إصرار كييف على عدم تقديم تنازلات إقليمية يبقى العائق الأكبر أمام أي حل دبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.