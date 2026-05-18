"إيران تعلم جيدًا ما سيحدث قريبًا".. تهديد جديد من ترامب لطهران

كتب : مصطفى الشاعر

08:55 م 18/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصحيفة "نيويورك بوست"، أنه غير منفتح على الإطلاق لتقديم أي تنازلات سياسية أو اقتصادية لطهران، عقب تلقي الإدارة الأمريكية الرد الإيراني الأخير بشأن محادثات اتفاق السلام والذي وُصف بأنه "مُخيب للآمال" ولا يُلبي الحد الأدنى من الشروط المطلوبة.

وبدا ترامب، في حديثه للصحيفة الأمريكية، اليوم الإثنين، كمن يغلق الباب "نهائيا" أمام العرض الذي قدّمته إيران لإجراء جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية.

إشارات تُنذر بالسوء وتحذيرات رئاسية حاسمة عما سيحدث قريبا

وفي إشارة بالغة الخطورة وتُنذر بتصعيد ميداني وشيك، قال ترامب: إن "القيادة الإيرانية تعلم جيدا ما سيحدث قريبا".

وجاءت هذه التهديدات المباشرة عقب اجتماع رفيع المستوى عقده الرئيس الأمريكي مع فريق الأمن القومي لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع الملف الإيراني، مما يعكس تحولا كبيرا في "النبرة الأمريكية" نحو خيارات أكثر صرامة وحسما ضد طهران.

تراجع أمريكي عن المقترحات السابقة ورفض تام لمناقشة التفاصيل

وردا على سؤال وجهته "نيويورك بوست" بشأن تصريحاته السابقة والتي أشار فيها إلى إمكانية القبول بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاما، قاطع ترامب الحديث بشكل حازم قائلا: "إنه ليس منفتحا على أي شيء أو أي مقترح في الوقت الحالي".

ورفض ترامب، الخوض في تفاصيل المخططات القادمة أو طبيعة التحركات العسكرية والدبلوماسية المزمع اتخاذها، تاركا الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات والتكهنات.

يأتي هذا التصريح التهديدي في ظل رفض أمريكا للمقترح الإيراني المُحدّث، حيث أغلق دونالد ترامب الباب أمام أي مرونة حالية، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

