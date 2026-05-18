أمريكا ترفض مقترح إيران المُحدّث بشأن وقف الحرب

كتب : مصطفى الشاعر

06:53 م 18/05/2026

حرب إيران وأمريكا

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، المقترح الإيراني المُحدّث بشأن وقف الحرب، معتبرا أنه لا يُمثّل تحسنا جوهريا وغير كافٍ للتوصل إلى اتفاق، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

رفض أمريكي للعرض الإيراني المُحدّث

أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدر مطلع على القضية لـ"أكسيوس"، بأن إيران قدّمت اقتراحا مُحدّثا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن البيت الأبيض يعتقد أن هذا العرض لا يُمثّل "تحسنا ذا مغزى وغير كاف" للتوصل إلى اتفاق.

أوضح المسؤولون الأمريكيون، اليوم الإثنين، أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بالفعل لكنه يفكر في الوقت ذاته في استئنافها بسبب رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات حقيقية بشأن برنامجها النووي.

يأتي هذا الرفض الأمريكي في وقت تُجرى فيه المحادثات بشكل غير مباشر عبر باكستان، وسط مؤشرات على قلق إيراني متزايد من ضربات أمريكية محتملة أقوى.

إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران دونالد ترامب

