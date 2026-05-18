أثنى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على الدور البارز الذي لعبته باكستان ودول الجوار

في منع نقل "الفوضى والاضطرابات" إلى الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن التعاون الأمني والسياسي مع هذه الدول ساهم بشكل كبير في إحباط محاولات الأعداء نقل الصراع إلى الداخل.

كواليس لقاء بزشكيان ونقوي

أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الرئيس مسعود بزشكيان أعرب

خلال استقباله وزير داخلية باكستان محسن نقوي، عن تقديره البالغ للدور الذي تلعبه إسلام آباد في تثبيت وقف إطلاق النار.

وأبدى بزشكيان، تطلعه وثقته في أن تُسهم الجهود المستمرة التي تبذلها باكستان في تعزيز

دعائم السلام والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصلحة الشعوب الإقليمية المشتركة.

بزشكيان يُهاجم السياسات الأمريكية والإسرائيلية

أكد الرئيس الإيراني، خلال اللقاء المشترك، أن الأعمال الإجرامية والعدوان المستمر من

جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن لأي ضمير إنساني حي أن يقبلها أو يتغاضى عنها، مشددا على أن هذه الممارسات تكشف عن طبيعة الأجندات التي تحاول قوى الهيمنة فرضها على المنطقة لتأجيج الصراعات والنزاعات المسلحة.

فشل المخططات الخارجية لإسقاط النظام الإيراني بفضل التلاحم الشعبي

أوضح بيان الرئاسة الإيرانية، أن بزشكيان أشار إلى أن الهدف الحقيقي لأمريكا وإسرائيل

من مهاجمة إيران كان يسعى بوضوح إلى إسقاط النظام السياسي في البلاد غير أن الأعداء لم يتصوروا ولم يضعوا في حسبانهم أن الشعب الإيراني سيقف بقوة وصمود خلف بلاده ونظامه لحماية المكتسبات الوطنية وإحباط كافة المؤامرات التخريبية.

إشادة إيرانية بتعاون دول الجوار في منع إثارة الفوضى الداخلي

تابع الرئيس بزشكيان، أن الجهات المُعادية سعت بكل الوسائل لنقل الفوضى والاضطرابات إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، أشاد مسعود بزشكيان بمستوى التعاون الأمني والسياسي من جانب دول الجوار والمنطقة والتي أظهرت "التزاما كبيرا" بمنع استخدام أراضيها أو أجوائها كنقطة انطلاق لأي أعمال عدائية ضد الأمن القومي الإيراني.