أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن خطط تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة على الخطوط الأمامية قرب الحدود مع كوريا الجنوبية تمثل أحد العوامل الرئيسية لـ"منع الحرب بشكل أكثر فاعلية".

تعزيز قوات الحدود عامل أساسي لـ"منع الحرب"

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، عن كيم قوله إن تعزيز القوة العسكرية على الحدود يهدف إلى تحويلها إلى "قلعة حصينة"، وذلك خلال اجتماع عقده الأحد مع قادة فرق وألوية الجيش.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تعديل نظام التدريب العسكري وتوسيع نطاق التدريبات العملية، بما يعكس التغيرات المتسارعة في وسائل الحرب الحديثة، إلى جانب إعادة تعريف مفهوم العمليات داخل الجيش الكوري الشمالي.

تعديل نظام التدريب العسكري

وشدد كيم على ضرورة أن تتماشى المشاريع العسكرية الجديدة مع التطور السريع في المعدات والتقنيات العسكرية، مؤكداً أهمية تطبيق تلك التطورات ضمن برامج التدريب القتالي للوحدات العسكرية.

كما ركز الزعيم الكوري الشمالي على ما وصفه بـ"الولاء الأيديولوجي" وضرورة الحفاظ على اليقظة تجاه "العدو اللدود"، وهو المصطلح الذي تستخدمه بيونج يانج للإشارة إلى كوريا الجنوبية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، إذ انتهت الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة لوقف إطلاق النار، من دون توقيع معاهدة سلام رسمية.