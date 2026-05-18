إعلان

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحويل الحدود مع الجارة الجنوبية لـ"قلعة حصينة"

كتب : وكالات

02:13 م 18/05/2026

زعيم كوريا الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن خطط تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة على الخطوط الأمامية قرب الحدود مع كوريا الجنوبية تمثل أحد العوامل الرئيسية لـ"منع الحرب بشكل أكثر فاعلية".

تعزيز قوات الحدود عامل أساسي لـ"منع الحرب"

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، عن كيم قوله إن تعزيز القوة العسكرية على الحدود يهدف إلى تحويلها إلى "قلعة حصينة"، وذلك خلال اجتماع عقده الأحد مع قادة فرق وألوية الجيش.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تعديل نظام التدريب العسكري وتوسيع نطاق التدريبات العملية، بما يعكس التغيرات المتسارعة في وسائل الحرب الحديثة، إلى جانب إعادة تعريف مفهوم العمليات داخل الجيش الكوري الشمالي.

تعديل نظام التدريب العسكري

وشدد كيم على ضرورة أن تتماشى المشاريع العسكرية الجديدة مع التطور السريع في المعدات والتقنيات العسكرية، مؤكداً أهمية تطبيق تلك التطورات ضمن برامج التدريب القتالي للوحدات العسكرية.

كما ركز الزعيم الكوري الشمالي على ما وصفه بـ"الولاء الأيديولوجي" وضرورة الحفاظ على اليقظة تجاه "العدو اللدود"، وهو المصطلح الذي تستخدمه بيونج يانج للإشارة إلى كوريا الجنوبية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، إذ انتهت الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة لوقف إطلاق النار، من دون توقيع معاهدة سلام رسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيم جونغ أون جيش كوريا الشمالية كوريا الشمالية والجنوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
أخبار المحافظات

ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
شئون عربية و دولية

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
شئون عربية و دولية

ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
أخبار مصر

القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
اقتصاد

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور