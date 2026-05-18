هيئة البث: إسرائيل وأمريكا قد تنفذان هجوما مشتركا على إيران

10:10 ص 18/05/2026

كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات داخل إسرائيل لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مع حديث عن تنفيذ هجمات مشتركة مع الولايات المتحدة حال صدور قرار بهذا الاتجاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصدر إسرائيلي قوله إن أي هجمات مقبلة على إيران ستنفذ من خلال عمليات مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا السيناريو يظل مرتبطاً بموافقة الرئيس الأمريكي على استئناف العمليات العسكرية.

وأضاف المصدر أن من بين الأهداف المحتملة التي تضعها إسرائيل ضمن خططها استهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة داخل إيران.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمر لأكثر من ثلاثين دقيقة، حيث تناول الجانبان احتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن هناك حالة من الاستعداد داخل إسرائيل للعودة إلى القتال، لكنه أكد أن القرار النهائي يبقى مرهوناً بالموقف الذي سيتخذه ترامب.

وفي تطور متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن تقديرات أمنية إسرائيلية تشير إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، يقود التيار المتشدد داخل القيادة الإيرانية ويعارض تقديم أي تنازلات خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي الجانب الأمريكي، علّق ترامب على المقترح الإيراني الأخير الذي نشرته صحيفة "طهران تايمز"، والمتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار على مرحلتين، معبراً عن رفضه له.

وقال الرئيس الأمريكي إنه اطلع على المقترح الإيراني الأخير، مضيفاً أنه تخلص منه بمجرد عدم اقتناعه بمضمونه منذ الجملة الأولى.

وأضاف ترامب أنه لن ينظر إلى بقية المقترح إذا لم توافق إيران على وقف تخصيب اليورانيوم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية الوصول إلى تفاهم، معتبراً أن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عاماً يمكن أن يكون مقبولاً بشرط وجود التزام فعلي بذلك.

