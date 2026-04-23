السعودية تعلن إعدام يمني بتهمة "اغتصاب امرأة وصور نساء لابتزازهن"

كتب : وكالات

12:36 م 23/04/2026

علم السعودية

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن يمني، بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم، من بينها اغتصاب امرأة بالقوة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المدان، ماجد عبده أحمد، أقدم على اقتحام عدد من المنازل وانتهاك حرمتها، وارتكب جريمة اغتصاب بالقوة، إلى جانب تورطه في السرقة، وحيازة سلاح أبيض، وتهديد بالقتل، والاعتداء على الأعراض والممتلكات، فضلًا عن قيامه بتصوير نساء بهدف ابتزازهن وإقامة علاقات محرمة معهن. وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، حيث أسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهامات إليه بارتكاب تلك الجرائم.

وبيّنت الداخلية أنه بعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي بثبوت التهم المنسوبة إليه، وقضى بقتله تعزيرًا، نظرًا لما تضمنته أفعاله من تكرار وانتهاك لحرمات الآخرين وترويع للآمنين، وهو ما يعكس اعتياده السلوك الإجرامي وتجذر الشر في نفسه. وأشارت إلى أن الحكم أصبح نهائيًا عقب استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، قبل أن يصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وأكد البيان أن تنفيذ الحكم جرى يوم الثلاثاء الموافق 4 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 21 أبريل 2026، في منطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية على أن إعلان تنفيذ الحكم يأتي تأكيدًا لحرص حكومة المملكة على ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يعتدي على الآخرين أو ينتهك أعراضهم أو يستولي على أموالهم، محذرة في الوقت ذاته من أن كل من يقدم على مثل هذه الأفعال سيواجه العقوبة الشرعية ذاتها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتدوا قميص الفريقين.. 13 لاعبًا يشعلون قمة الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

ارتدوا قميص الفريقين.. 13 لاعبًا يشعلون قمة الزمالك وبيراميدز

ناصر ماهر يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك
رياضة محلية

ناصر ماهر يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك
"جدو قالي لو جيتي هنا هقطعلك إيدك".. كيف أشعلت "بيضة فراخ" نار الثأر بين
حوادث وقضايا

"جدو قالي لو جيتي هنا هقطعلك إيدك".. كيف أشعلت "بيضة فراخ" نار الثأر بين
خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
أخبار السيارات

خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس

