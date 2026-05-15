إعلان

أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية

كتب : مصراوي

08:39 م 15/05/2026

محمد بن سلمان وتميم بن حمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تطورات الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا، لاسيما الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان - وفق بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم - أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا؛ بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر والسعودية ولي العهد السعودي أمير قطر الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
أخبار المحافظات

"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان