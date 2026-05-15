بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تطورات الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا، لاسيما الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان - وفق بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم - أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا؛ بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين.