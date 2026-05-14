لأول مرة.. الكونجرس يستجوب قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن حرب إيران

كتب : وكالات

05:28 م 14/05/2026

الأدميرال براد كوبر

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، ستستجوب اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، لأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران.

وبحسب أسوشيتد برس، تهدف جلسة الاستماع إلى مراجعة العمليات العسكرية في إيران ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الوقت الذي تدعو فيه إدارة ترامب إلى ميزانية دفاعية تاريخية تبلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2027.

وتتوقع أسوشيتد برس، أن يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ كوبر بشأن مصير الإغلاق المستمر في مضيق هرمز، الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

