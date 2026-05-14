مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى مدغشقر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مواصلة مصر في تقديم دعمها الإنساني لأفريقيا في إطار الدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به تجاه الدول الأفريقية الشقيقة، حيث أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى جمهورية مدغشقر، دعمًا للمتضررين من إعصار "جيزاني"، الذي خلّف خسائر واسعة وأضرارًا بالغة بعدد من المدن الملغاشية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن شحنة المساعدات تضم مستلزمات طبية متنوعة، إلى جانب مواد غذائية أساسية، دعمًا لجهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية في المناطق المنكوبة.

وأكدت أن وزارة الخارجية والمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر تسلمت المساعدات فور وصولها، بحضور السفارة المصرية في مدغشقر، حيث تم الإعراب عن التقدير البالغ للدعم المقدم من مصر فى هذه الظروف.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل في دعم الأشقاء في القارة الأفريقية، بما يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القارة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات والكوارث الطبيعية.

—----

القارة الأفريقية - الوكالة المصرية - مدغشقر - السفارة المصرية