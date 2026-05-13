للمرة السابعة.. الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

كتب : مصراوي

11:42 م 13/05/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، محاولة جديدة من "الديمقراطيين"؛ لتقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، رغم انضمام ثلاثة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم القرار.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن اقتراح إحالة القرار من اللجنة فشل بفارق صوت واحد، بعدما صوّت 49 عضواً لصالحه مقابل 50 ضده.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول عن ولاية كنتاكي، وسوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى جانب غالبية الديمقراطيين، لصالح المضي قدماً في القرار، بينما كان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا العضو الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضده.

وكانت موركوفسكي قد عارضت النسخ السابقة من الإجراء، لكنها أوضحت - للصحفيين - أنه بعد انتهاء المهلة الحاسمة البالغة 60 يوماً في وقت سابق من الشهر الجاري، كانت تتوقع الحصول على توضيحات إضافية من الإدارة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يحدث.

مجلس الشيوخ حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط دونالد ترامب

