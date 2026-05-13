البابا ليو الرابع عشر يمنح السفير الإيراني لدى الفاتيكان الوسام البابوي- صور

كتب : وكالات

08:39 ص 13/05/2026
منح البابا ليو الرابع عشر، سفير إيران لدى الفاتيكان محمد حسين مختاري، أرفع وسام في الفاتيكان.

يصنف الوسام البابوي "Ordine Piano" كوسام استحقاق من الكرسي الرسولي، أسسه البابا بيوس التاسع عام 1847.

يُعتبر هذا الوسام من أرفع الأوسمة الفرسانية في الفاتيكان، وعادة ما يُمنح للسفراء والشخصيات البارزة الذين ساهموا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وخدمة قضايا السلام والحوار.

يأتي منح هذا الوسام للسفير الإيراني في وقت لا تخلو فيه المواقف الأخيرة للبابا ليون الرابع عشر في إدانة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، من صلة بجهود السفارة الإيرانية في الفاتيكان لإيصال رسالة السلام والعدالة ومعارضة بث روح الحرب.

قبل يومين، زعم القس الأمريكي المسيحي المحافظ، روبرت جيفريس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك فهما "أفضل" لتعاليم الإنجيل مقارنة بالبابا ليو الرابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن البابا انتقد عدة مرات تصرفات الولايات المتحدة في إيران، ووصف التهديدات الأمريكية للشعب الإيراني بأنها غير مقبولة.

وفي أوائل أبريل الماضي، عقب دعوة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث للصلاة من أجل الجنود، صرّح البابا في عظة له بأن "الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح"، وفقا لروسيا اليوم.

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
من الغربة المبكرة إلى منصة النجاح...شاب مصري يحصد 3 شهادات هندسة بأمريكا
بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
