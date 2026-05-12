إيران تحدد 5 شروط لبدء أي مفاوضات مع واشنطن

كتب : وكالات

10:52 م 12/05/2026

إيران وأمريكا

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع، أن إيران وضعت خمسة شروط تمثل ضمانات الحد الأدنى لبناء الثقة لبدء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب.

وأكدت المصادر الإيرانية، أن إيران تشترط إنهاء الحرب بجميع الجبهات، ومنها لبنان، ورفع العقوبات، والإفراج عن أموالها.

وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن شروط إيران تتضمن كذلك تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر، أن طهران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي عزز عدم الثقة بالتفاوض مع واشنطن.

ولفتت المصادر إلى أن طهران ترى أنه دون تنفيذ شروطها الخمسة لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة.

وقالت المصادر الإيرانية إن المقترحات الأمريكية صيغت بشكل أحادي بالكامل وبما يخدم مصالح واشنطن.

وذكرت المصادر أن الأمريكيين حاولوا عبر مقترحاتهم تحقيق أهداف من خلال المفاوضات لم يتمكنوا من تحقيقها بالحرب.

مفاوضات إيران الشرق الأوسط إيان وأمريكا حرب إيران

