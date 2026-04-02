

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إذ تأتي هذه الدعوة في سياق تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين، وسط تطلع روسي لمشاركة مصرية رفيعة المستوى في القمة المرتقبة.

"قمة روسيا وأفريقيا" والتمثيل الرفيع



أعرب بوتين، عن أمله في أن تكون مصر حاضرة بقوة في "قمة روسيا وأفريقيا" المقررة في أكتوبر المقبل، قائلا: "أود أن ألفت الانتباه إلى أنه من المقرر عقد القمة الدورية في أكتوبر من هذا العام، ونأمل في أن تمثل مصر بوفد جيد وعلى مستوى رفيع".

وأضاف الرئيس الروسي مُرحبا بزيارة السيسي: "إذا وجد الرئيس المصري الوقت، فسيُسعدنا بالطبع رؤيته في موسكو"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس.



جذور تاريخية وتطور مستمر



تأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتعكس التطور الملحوظ في العلاقات المصرية الروسية الممتدة منذ عقود؛ حيث تعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى أغسطس 1943 إبان الحرب العالمية الثانية.



ويستند هذا التعاون إلى تاريخ طويل بدأ بدعم جهود الحلفاء ضد النازية، وصولا إلى توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في عام 2018، والتي نقلت التعاون إلى آفاق غير مسبوقة.



مشروعات استراتيجية عابرة للحدود



ولا تقتصر الشراكة بين القاهرة وموسكو على الجوانب السياسية، بل تمتد لتشمل مشروعات اقتصادية عملاقة تهدف لتوطيد الاقتصاد المصري، وأبرزها:



مشروع محطة الضبعة النووية: الذي تُنفذه شركة "روس آتوم" الروسية كأول محطة نووية سلمية في مصر.



المنطقة الصناعية الروسية: بمحور قناة السويس، والتي تُمثّل حجر زاوية في التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين.



تأتي هذه الدعوة لتُعيد التأكيد على متانة الروابط التي بدأت رسميا منذ عام 1943، حيث تسعى موسكو والقاهرة اليوم لتحويل هذا "الإرث التاريخي" إلى تعاون مستقبلي واسع النطاق، يُجسّده التطلع الروسي لحضور السيسي في قمة أكتوبر المقبلة.