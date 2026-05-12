قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوبا “دولة فاشلة” وتتجه “في مسار واحد نحو الأسفل”، مشيرًا إلى أن هافانا طلبت المساعدة من الولايات المتحدة، وذلك في منشور جديد عبر منصة تروث سوشيال قبل توجهه إلى الصين.

وكتب ترامب في تغريدة: "لم يتحدث إليّ أي جمهوري من قبل بشأن كوبا، وهي دولة فاشلة ولا تسير إلا في اتجاه واحد، نحو الأسفل. كوبا تطلب المساعدة، وسوف نتحدث".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في هذه الأثناء، أنا متجه إلى الصين".

ولم يوضح ترامب طبيعة المساعدة التي طلبتها كوبا أو الملفات المتوقع مناقشتها بين الجانبين، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الكوبية بشأن تصريحاته.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد فيه إدارته لجولة مباحثات مهمة مع الصين وسط توترات جيوسياسية وتجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين.