أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ سلسلة من الهجمات العسكرية الواسعة في منطقة جنوب لبنان، استهدفت ما يزيد عن 40 موقعا تابعا للبنية التحتية لـ"حزب الله"، وسط تصاعد حاد للتوترات الميدانية.

عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف عشرات المواقع في جنوب لبنان

أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن العمليات الجوية والبرية ركزت على إضعاف القدرات العملياتية للحزب في المناطق الحدودية، وذلك في إطار التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده الجبهة الشمالية.

خلال نهاية الأسبوع: قوات الفرقة 91 هاجمت أكثر من 40 بنية تحتية وقضت على أكثر من 10 مخربين من حزب الله الإرهابي



🔸خلال نهاية الأسبوع، هاجم لواء النيران

التابع للفرقة 91 أكثر من 40 بنية تحتية إرهابية، وقضى على أكثر من 10 مخربين من حزب الله الإرهابي كانوا يعملون بالقرب من قوات جيش… pic.twitter.com/umj6TMgGfL — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 10, 2026

القضاء على عناصر ميدانية وتدمير منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة

أوضح البيان العسكري الإسرائيلي، أن القوات الميدانية تمكنت من القضاء على أكثر من 10 عناصر من حزب الله كانوا يتواجدون على مسافة قريبة من مواقع جنود الجيش في المنطقة.

وشملت الغارات المكثفة تدمير منشآت حيوية تستخدم لأغراض عسكرية متنوعة، إضافة إلى استهداف مستودعات للأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع لوجستية كانت تُستخدم لتنفيذ هجمات ضد التحركات العسكرية الإسرائيلية.

استمرار المهام الهجومية وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي

شدد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، على أن هذه العمليات تأتي لتفكيك المواقع التي يستخدمها عناصر حزب الله للتقدم نحو الحدود وتنفيذ عمليات هجومية.

وأكد جيش الاحتلال، مضيه قدما في تنفيذ المهام العسكرية الموكلة إليه والعمل ضد أي تهديدات محتملة تستهدف المدنيين أو الجنود، مشيرا إلى أن التحركات الميدانية الحالية والمستقبلية تجري وفقا للتوجيهات والخطط المعتمدة من قبل المستوى السياسي في البلاد.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي "الواسع" في جنوب لبنان، وسط توتر متصاعد على الجبهة الشمالية منذ أشهر، حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات بشكل شبه يومي.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.