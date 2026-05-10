دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الشعب الإيراني إلى الوحدة والتكاتف الوطني، مؤكدا أن الأعداء بعد فشلهم في المواجهة العسكرية، نقلوا معركتهم إلى "الجبهة الاقتصادية" بهدف استهداف معيشة المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي.

بزشكيان يؤكد انتقال الصراع مع الأعداء

شدد مسعود بزشكيان، على أن الفشل الذي مُني به الأعداء في مواجهة بلاده عسكريا دفعهم بوضوح نحو نقل معركتهم إلى الميدان الاقتصادي.

أشار بزشكيان، إلى أن استهداف معيشة المواطنين وتعطيل العجلة الاقتصادية يُمثّل "المؤامرة الجديدة"، التي يسعى الخصوم من خلالها لزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرد على هذه التحركات يتطلب وعيا شعبيا كبيرا وتكاتفا وثيقا بين كافة فئات المجتمع والقيادة لإحباط هذه المخططات.

تفاصيل خطة تعزيز المشاركة الاجتماعية

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس جاءت خلال اجتماع مخصص لاستعراض التقدم المحرز في خطة التركيز على الأحياء والمساجد، حيث أوضح بزشكيان أن الدولة تعول بصورة أساسية على الدور الفاعل للمواطنين في التصدي للحرب الاقتصادية.

وطالب الرئيس الإيراني بـ"حركة شعبية شاملة" تهدف إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية وترسيخ قيم التضامن الوطني لمواجهة الضغوط الخارجية الممنهجة.

دعوات لترشيد الاستهلاك ومساندة القوات المسلحة في حماية السيادة

أشاد الرئيس بزشكيان بالدور المحوري الذي تؤديه القوات المسلحة الإيرانية في حماية سيادة البلاد، والقيام بواجباتها القتالية والأمنية على أكمل وجه في مواجهة التهديدات الخارجية.

وناشد بزشكيان، الشعب الإيراني بضرورة مساندة هذه الجهود العسكرية عبر الالتزام بمسؤولياتهم في الميدان الاقتصادي، لا سيما من خلال ترشيد نمط استهلاك الطاقة وتغيير السلوكيات الاستهلاكية بما يخدم الصالح العام ويُقوي الجبهة الداخلية أمام التحديات الراهنة.

يأتي هذا النداء الرئاسي في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، حيث تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية شديدة على طهران منذ سنوات، في محاولة للضغط عليها سياسيا وأمنيا.