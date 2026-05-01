أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة اليونانية وافقت على إنزال نشطاء أسطول الصمود العالمي عند سواحلها، في وقت تحدث فيه مشاركون على متن السفن عن تعرضهم لاعتداءات أثناء احتجازهم.

وأوضحت الوزارة أنها اصطحبت الناشط سيف أبو كشك، المنحدر من أصول فلسطينية، للاشتباه في ارتباطه بما وصفته منظمة إرهابية، كما نقلت الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى إسرائيل بدعوى الاشتباه في ممارسته نشاطاً غير قانوني، وذلك من أجل التحقيق معهما.

في المقابل، أفاد مشاركون في الأسطول الذي اعترضته القوات الإسرائيلية بأنهم تعرضوا لأشكال متعددة من الاعتداء خلال وجودهم على متن سفن إسرائيلية لمدة أربعين ساعة أثناء نقلهم نحو اليونان.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض المشاركين أصيبوا بجروح، من بينها كسور في الأنف والصدر، نتيجة ما وصفوه بضرب عنيف تعرضوا له خلال تلك الفترة.

وأعلن منظمو الأسطول في بيان أن ستين مشاركاً بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما جرى.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأسطول تقوده حركة حماس، ووصفت تحركه بأنه محاولة لاستفزاز جديد يهدف إلى صرف الانتباه عن رفض الحركة نزع سلاحها، مشيرة إلى أن النشاط يخدم أهدافاً دعائية لمن وصفتهم بمثيري الاستفزاز.