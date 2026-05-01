إسرائيل: الحكومة اليونانية وافقت على إنزال نشطاء "أسطول الصمود العالمي" عند سواحلها

كتب : وكالات

04:55 م 01/05/2026

أسطول الصمود العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة اليونانية وافقت على إنزال نشطاء أسطول الصمود العالمي عند سواحلها، في وقت تحدث فيه مشاركون على متن السفن عن تعرضهم لاعتداءات أثناء احتجازهم.

وأوضحت الوزارة أنها اصطحبت الناشط سيف أبو كشك، المنحدر من أصول فلسطينية، للاشتباه في ارتباطه بما وصفته منظمة إرهابية، كما نقلت الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى إسرائيل بدعوى الاشتباه في ممارسته نشاطاً غير قانوني، وذلك من أجل التحقيق معهما.

في المقابل، أفاد مشاركون في الأسطول الذي اعترضته القوات الإسرائيلية بأنهم تعرضوا لأشكال متعددة من الاعتداء خلال وجودهم على متن سفن إسرائيلية لمدة أربعين ساعة أثناء نقلهم نحو اليونان.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض المشاركين أصيبوا بجروح، من بينها كسور في الأنف والصدر، نتيجة ما وصفوه بضرب عنيف تعرضوا له خلال تلك الفترة.

وأعلن منظمو الأسطول في بيان أن ستين مشاركاً بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما جرى.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأسطول تقوده حركة حماس، ووصفت تحركه بأنه محاولة لاستفزاز جديد يهدف إلى صرف الانتباه عن رفض الحركة نزع سلاحها، مشيرة إلى أن النشاط يخدم أهدافاً دعائية لمن وصفتهم بمثيري الاستفزاز.

الخارجية الإسرائيلية الحكومة اليونانية حماس إسرائيل أسطول الصمود العالمي غزة

فيديو قد يعجبك



بعد تصدرها التريند.. كيف ردت تارا عبود على شائعات ارتباطها بـ أحمد رمزي؟
زووم

بعد تصدرها التريند.. كيف ردت تارا عبود على شائعات ارتباطها بـ أحمد رمزي؟

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
زووم

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
القمة 132 تحمل مفارقة غريبة.. انسحابات الأهلي والزمالك تسبق مواجهة الليلة
رياضة محلية

القمة 132 تحمل مفارقة غريبة.. انسحابات الأهلي والزمالك تسبق مواجهة الليلة
جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة
رياضة محلية

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة

