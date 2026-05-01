إعلان

بقائي: باكستان وسيط رسمي للمحادثات المحتملة بين إيران وأمريكا

كتب : وكالات

01:56 م 01/05/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن باكستان تمثل الوسيط الرسمي في أي محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عدة دول أخرى أبدت استعدادها للمساهمة في هذا المسار.

وأوضح بقائي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن اتخاذ قرار بإجراء هذه المحادثات سيقابله إعلان كامل وشفاف لكافة التفاصيل المتعلقة بها.

وفي سياق متصل، أشار إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا، والتي التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، لافتاً إلى أن العلاقات بين طهران وموسكو تشمل مجالات سياسية وأمنية واقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية قائمة بين البلدين.

وأضاف أن إيران، من خلال التنسيق الدبلوماسي مع كل من روسيا والصين، تمكنت من مواجهة ما وصفه بممارسات سلبية لبعض الدول داخل مجلس الأمن الدولي، وفق تعبيره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

علاقات

رياضة محلية

رياضة محلية

اقتصاد

أخبار السيارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

