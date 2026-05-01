أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن باكستان تمثل الوسيط الرسمي في أي محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عدة دول أخرى أبدت استعدادها للمساهمة في هذا المسار.

وأوضح بقائي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن اتخاذ قرار بإجراء هذه المحادثات سيقابله إعلان كامل وشفاف لكافة التفاصيل المتعلقة بها.

وفي سياق متصل، أشار إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا، والتي التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، لافتاً إلى أن العلاقات بين طهران وموسكو تشمل مجالات سياسية وأمنية واقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية قائمة بين البلدين.

وأضاف أن إيران، من خلال التنسيق الدبلوماسي مع كل من روسيا والصين، تمكنت من مواجهة ما وصفه بممارسات سلبية لبعض الدول داخل مجلس الأمن الدولي، وفق تعبيره.