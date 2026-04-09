أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع الدكتور بدر عبد العاطي، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والوقوع على المستجدات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، شدد عراقجي على ضرورة التزام الأطراف بتعهداتها ووقف إطلاق النار في كل الجبهات.

إيران تهدد برد قوي على الهجمات الإسرائيلية في لبنان

وفي سياق أخر، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، برد حاسم عقب الهجمات الإسرائيلية المدمرة على لبنان.

وقال قاليباف عبر منصة إكس، "إن انتهاكات وقف إطلاق النار سوف تؤدي إلى تكاليف باهظة وردود قوية"، وذلك بعد يوم من مقتل أكثر من مئتي شخص في غارات إسرائيلية في لبنان.

ومن جانبها، أصرت إسرائيل على أن صراعها مع حزب الله غير مشمول في اتفاق وقف إطلاق النار في إيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الثلاثاء وتوسطت فيه باكستان.

وأشار قاليباف إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي قال إن وقف إطلاق النار يشمل لبنان.

وكتب قاليباف "لبنان وسائر محور المقاومة وكذلك حلفاء إيران، يشكلون جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار.. وأن شريف شدد علانية وبوضوح على المسألة اللبنانية، ولا يوجد مجال للإنكار أو التراجع".