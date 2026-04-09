أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لبدء مباحثات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت، استجابة لضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان استقرار التفاهمات المتعلقة بملف حرب إيران.

كواليس وساطة دونالد ترامب في صراع إيران وأمريكا

وكشف موقع "أكسيوس"، أن قرار نتنياهو جاء عقب سلسلة اتصالات هاتفية أجراها يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو صراحة تقليص العمليات العسكرية الجوية في لبنان، لضمان نجاح المسار التفاوضي القائم مع طهران وتجنب انهيار التهدئة في حرب إيران.

ورغم إعلان نية التفاوض، أكد مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" أن تل أبيب لن تلتزم بوقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية حاليا.

ويأتي هذا بعدما صعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته بشكل حاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أسفرت الغارات الجوية يوم الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 254 شخصً وفقا لبيانات الدفاع المدني اللبناني، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

النزاع حول شمول لبنان في هدنة إيران وأمريكا

وتسببت هذه التطورات في أزمة دبلوماسية؛ حيث تزعم طهران أن لبنان يمثل جزءا أصيلا من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة التحركات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا صريحا للاتفاق.

ولوحت إيران بإمكانية الانسحاب من محادثات السلام أو إبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام الملاحة ردا على ذلك، فيما تنفي واشنطن وتل أبيب شمول الاتفاق للعمليات الموجهة ضد حزب الله في لبنان.

وأبدى نتنياهو تقديره لتوجهات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التي تدعو لتطهير بيروت من السلاح، مشيرا إلى أن المفاوضات المرتقبة ستركز بشكل أساسي على نزع سلاح حزب الله وتأسيس علاقات سلمية بين الجانبين.

المبادرة الفرنسية وخارطة الطريق في واشنطن

ومنذ أسابيع اقترحت فرنسا، إجراء محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لتجنب احتلال طويل لجنوب لبنان.

وتضمنت المبادرة الفرنسية مقترحا يطلب من بيروت الاعتراف بإسرائيل، وهو ما قوبل برفض إسرائيلي أولي قبل أن يغير نتنياهو مساره بضغط من البيت الأبيض، خوفا من انعكاسات الأزمة اللبنانية على استقرار جبهة حرب إيران.

ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات المباشرة الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بـ "واشنطن".

وسيترأس الجانب الأمريكي السفير ميشال عيسى، بينما يمثل إسرائيل سفيرها لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وتمثل الجانب اللبناني السفيرة ندى حمادة معوض.

وتهدف هذه الجلسات إلى سد الفجوات الكبيرة المتبقية، وسط مخاوف من استئناف المواجهات الشاملة في حال فشل الأطراف في التوصل لصلح تاريخي ينهي ذيول صراع إيران وأمريكا في المنطقة.