إيران: محادثات إنهاء الحرب مرهونة بوقف النار في لبنان

كتب : عبدالله محمود

06:37 م 09/04/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن محادثات إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل مرهونة بالتزام أمريكي بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وخاصة لبنان.

وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الخميس، أن وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المقترح من قبل باكستان.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أنه في حال تأكيد مشاركتنا في محادثات باكستان سنعلن تركيبة وفدنا المشارك.

أمريكا تطالب إسرائيل بتخفيف حدة الضربات على لبنان

وفي هذا السياق، أكد مسؤول أمريكي لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تخفيف حدة الضربات على لبنان للمساعدة في نجاح المفاوضات مع إيران.

بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان

ومن جانبه، أصدر نتنياهو، تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن من أجل إرساء السلام.

وقال نتنياهو، إن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
