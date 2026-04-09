محمد بن راشد: الإمارات خرجت من الأزمة أكثر اتحادًا.. وعَلمُنا سيبقى رمز قوتنا

كتب : مصطفى الشاعر

05:08 م 09/04/2026

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي "أكثر صلابة والتفافا" حول قيادتها، مشددا على أن روح الاتحاد هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة التحديات.


وحدة الصف خلف الراية


وفي رسالة وجهها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أشاد الشيخ محمد بن راشد، بتلاحم كافة مكونات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، مدنيين وعسكريين، مؤكدا أن الجميع يقف اليوم صفا واحدا تحت راية الدولة وعلمها الذي يُجسد رمز الوحدة والقوة والفخر.


دعوة لرفع العلم شامخا


دعا حاكم دبي، أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها إلى رفع علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني، تعبيرا عن الاعتزاز بالمنجزات الوطنية والفخر برئيس الدولة والقوات المسلحة وقوة الاقتصاد الإماراتي، واصفا رفع العلم بأنه "دليل محبة ورمز للولاء الراسخ وراية تُوحد تجمع القلوب خلف مسيرة الوطن".


رسالة فخر وثبات


اختتم الشيخ محمد بن راشد، حديثه بالدعاء أن يحفظ الله الإمارات وشعبها، وأن يديم عز رايتها ومجدها، مؤكدا أن العلم سيبقى شامخا فوق كل بيت ومبنى كشاهد على وحدة وتوحد شعب لا يعرف المستحيل.

