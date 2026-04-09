وصل رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في ثاني محطة من جولته الخليجية، وذلك في ظل دلالات على تعرض وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لضغوط.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن ستارمر يزور الدول الحلفاء في المنطقة لإجراء مباحثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والخطوات اللازمة لإعادة الثقة لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.



وكان ستارمر قد التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.