رئيس وزراء بريطانيا يصل الإمارات في ثاني محطة من جولته الخليجية

كتب : د ب أ

10:19 ص 09/04/2026

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

وصل رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في ثاني محطة من جولته الخليجية، وذلك في ظل دلالات على تعرض وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لضغوط.


وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن ستارمر يزور الدول الحلفاء في المنطقة لإجراء مباحثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والخطوات اللازمة لإعادة الثقة لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.


وكان ستارمر قد التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بريطانيا الإمارات كير ستارمر حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دول الخليج

"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
تسارع معدل التضخم في مصر إلى 15.2% بمارس تحت ضغط ارتفاع الأسعار
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
