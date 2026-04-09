

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي في هذه الأثناء يقوم بالاستعداد والتجهيز بل ويتطلع فعليًا إلى حملته المقبلة.

وقال ترامب، إن جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي والالتزام الكامل به.

أضاف ترامب، أنه إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الحقيقي لأي سبب وهو أمر غير مرجح للغاية فإن إطلاق النار سيبدأ بشكل أكبر وأقوى من قبل، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق منذ وقت طويل وعلى الرغم من كل الخطابات المضللة التي تقول عكس ذلك على عدم امتلاك أي أسلحة نووية وعلى أن يظل مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا.