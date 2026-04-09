على خطى الرئيس الأرجنتيني.. كوستاريكا تُصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين منظمات إرهابية

كتب : مصراوي

05:48 ص 09/04/2026

أعلنت حكومة كوستاريكا، حليفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس، منظمتين إرهابيين.

قال وزير الأمن العام ماريو زامورا، إن هذا الإجراء الذي يستهدف أيضا الحوثيين في اليمن، يهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة من أجل حماية البلاد من المنظمات التي "تمثل تهديدا للأمن الدولي".

أضاف زامورا: "بدءا من الآن، ستعمل قوات الأمن الكوستاريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تعزيز التدابير الأمنية لبلادنا لمكافحة تحركات الأعضاء المحتملين لهذه الجماعات الذين يتحركون في نصف الكرة الغربي".

بذلك، تسير كوستاريكا على خطى حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف آخر لترامب، الذي أعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية في 31 مارس.

وعزز الرئيس الكوستاريكي رودريجو تشافيز علاقاته مع ترامب عبر دمج بلاده في درع الأمريكتين، وهي مجموعة من دول أمريكا اللاتينية المتحالفة مع الرئيس الجمهوري لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.

كانت ⁠برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز، الشهر الماضي، قد أظهرت أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج حثّ الحلفاء على تصنيف الحرس الثوري وجماعة حزب الله اللبنانية منظمتين إرهابيتين.

وأرسلت هذه التوجيهات، وهي بتاريخ 16 مارس وموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جميع مقار البعثات الدبلوماسية ‌والقنصلية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتطلب البرقية من الدبلوماسيين الأمريكيين إيصال الرسالة إلى نظرائهم على أعلى مستوى مناسب وفي موعد أقصاه ‌20 مارس، مضيفة ‌أن جهود الحثّ على إدراج الجماعتين على القائمة السوداء يجب أن تتم بالتنسيق مع النظراء الإسرائيليين.

جاء في إحدى نقاط النقاش الواردة ⁠في البرقية مع ارتفاع خطر هجمات ‌إيران وشركائها ووكلائها، يجب على جميع الحكومات التحرك بسرعة لتقليص قدرات إيران والجماعات ⁠الإرهابية المتحالفة معها على مهاجمة دولنا ومواطنينا.

ولا تقدم البرقية تفاصيل عن المخاطر المتزايدة، لكنها تضرب أمثلة على كيفية مهاجمة طهران لجيرانها في الشرق الأوسط وتحثّ على اتخاذ إجراءات مشتركة.

وورد في البرقية: "تقييمنا هو أن النظام الإيراني أكثر حساسية تجاه الإجراءات الجماعية مقارنة بالإجراءات الأحادية، واحتمال أن يجبر الضغط المشترك النظام على تغيير نهجه أكبر مقارنة بالإجراءات الأحادية وحدها".

وتقول البرقية إن هذا التصنيف من شأنه أن يزيد الضغط على إيران ويحدّ من قدرتها ‌على "رعاية الأنشطة الإرهابية" في أنحاء العالم، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
"استعدوا لتقلبات الجو".. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم
أخبار مصر

"استعدوا لتقلبات الجو".. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
دوري أوروبي و مصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أوروبي و مصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران