مسؤول أمريكي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ في إيران

كتب : مصراوي

05:29 ص 09/04/2026

حرب أمريكا وإيران

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله،اليوم الخميس، إنه تم تدمير أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

أشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أنه وفق بيانات القيادة الوسطى الأمريكية، فإن نحو 90% من الجنود المصابين خلال الحرب مع إيران تعافوا وعادو إلى الخدمة.

قال وزير ⁠الدفاع الأميركي، بيت ‌هيجسيث، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نصرا عسكريا حاسما، مشيرا إلى أن إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف ‌هيجسيث: "استخدمنا أقل من 10% من قوتنا القتالية العسكرية لهزيمة إيران، وتم تدمير برنامجها الصاروخي بشكل كامل"، مشيرا إلى أن مصانع إيران سُويت بالأرض.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين، إن الأهداف العسكرية الأمريكية في إيران تحققت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار هو هدنة مؤقتة والقوات لاتزال على أهبة الاستعداد.

وتابع كين قائلا: "ضربنا أكثر من 13 ألف هدف بينها أكثر من 4 آلاف هدف استراتيجي في إيران".

ووفق كين فقد: "تم تدمير أكثر من 2000 مركز قيادة لوجستي في إيران، وباتت أكثر من 150 سفينة إيرانية في قاع المحيط".

وتابع: "دمرنا أكثر من 90% من أسطول البحرية الإيرانية و 90% من مصانع الأسلحة، كما تم تدمير 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

واختتم كين تصريحاته قائلا: "ستحتاج إيران لسنوات كي تتمكن من إعادة بناء أي قوات قتالية رئيسية على الأرض"، وفقا لسكاي نيوز.

حرب أمريكا وإيران

