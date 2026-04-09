بعد لقائه أمين عام الناتو.. ترامب: الحلف لم يكن موجودًا عندما احتجناه ولن يكون في المستقبل

كتب : مصراوي

01:45 ص 09/04/2026 تعديل في 02:32 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من حلف الناتو، مؤكدا ثقته في أن المنظمة لن تأتي لمساعدة الولايات المتحدة مرة أخرى عندما تحتاج واشنطن للدعم.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لم يكن الناتو موجودا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مرة أخرى تذكروا جرينلاند، تلك القطعة الكبيرة من الجليد سيئة الإدارة".

من جانبه، صرح أمين عام الحلف مارك روته بعد الاجتماع، أن القائد الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة من حلفاء الناتو، في إشارة إلى رفض الدول الأعضاء المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران أو تقديم الدعم الكافي لواشنطن.

كان ترامب قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران، ووصف رد فعل الحلفاء بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، وفقا لكلماته، "تفعل كل شيء لعدم تقديمها".

وفي ربط غير مسبوق، أشار ترامب إلى قضية جرينلاند، ملمحا إلى أن موقف الحلفاء من سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية ساهم في تعميق خيبة أمله من الحلف.

وكان ترامب قد أعرب سابقا عن استعداده "لتوديع" الناتو بسبب موقف الدول الأخرى من جرنلاند، بحسب روسيا اليوم.

