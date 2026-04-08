شددت القاهرة، الثلاثاء، على أن الوضع في لبنان لا يزال حرجا رغم التطورات الهامة التي تشهدها المنطقة على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية بالمنطقة لمدة أسبوعين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن هذا الإعلان بوقف العمليات العسكرية يتعين أن ينعكس في توقف إسرائيل فورا عن اعتداءاتها المتكررة على لبنان الشقيق، بما يصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يوفر الظروف اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.

وجددت مصر دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان الشقيق، حكومة وشعبا، في هذه المرحلة الدقيقة بما يعزز من قدرته على تجاوز التحديات الراهنة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.