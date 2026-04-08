إعلان

بعد هدنة إيران وأمريكا.. مصر تجدد دعمها الكامل لأمن واستقرار لبنان

كتب : وكالات

12:03 م 08/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شددت القاهرة، الثلاثاء، على أن الوضع في لبنان لا يزال حرجا رغم التطورات الهامة التي تشهدها المنطقة على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية بالمنطقة لمدة أسبوعين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن هذا الإعلان بوقف العمليات العسكرية يتعين أن ينعكس في توقف إسرائيل فورا عن اعتداءاتها المتكررة على لبنان الشقيق، بما يصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يوفر الظروف اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.

وجددت مصر دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان الشقيق، حكومة وشعبا، في هذه المرحلة الدقيقة بما يعزز من قدرته على تجاوز التحديات الراهنة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية هدنة إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران