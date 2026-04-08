قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يؤيد قرار الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب على إيران، مقابل فتح مضيق هرمز، وأن الإدارة الأمريكية أكدت لإسرائيل أنها ستحرص على تنفيذ الأهداف، وخاصة فيما يتعلق بوقف المشروع النووي الإيراني.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له الأربعاء: " تدعم إسرائيل قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، وذلك بشرط أن تقوم إيران فورًا بفتح المضائق ووقف جميع الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة".

وتابع بيان مكتب نتنياهو: "كما تدعم إسرائيل الجهود الأمريكية لضمان ألا يشكّل النظام الإيراني بعد الآن تهديدًا نوويًا أو صاروخيًا أو إرهابيًا للولايات المتحدة، أو لإسرائيل، أو لجيران إيران العرب، أو للعالم".

وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه: "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف، وهي أهداف مشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها الإقليميين، وذلك في المفاوضات المقبلة".

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان".

قلق إسرائيلي من الاتفاق

ورغم ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك قلقا إسرائيليا من الاتفاق المتبلور بين طهران والولايات المتحدة، للاعتقاد بأن بقاء النظام يعني بقاء القدرة النووية والقدرة الباليستية اللتين تهددان إسرائيل.

ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار المؤقت، استمر إطلاق الصواريخ بشكل شبه متواصل على العمق الإسرائيلي، وخاصة الصواريخ متفككة الرؤوس. وفي الجنوب، أصيب سبعة أشخاص، وأدت هذه الصواريخ إلى دمار مادي، وكذلك في وسط إسرائيل.